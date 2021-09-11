РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. В День города на всей территории городского округа Люберцы для жителей организовали культурно-массовые мероприятия на более чем 30 площадках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 398-й день рождения Люберец работают более 30 развлекательных площадок, их работу обеспечивают более 800 человек. Гостей праздника ждут выставки, анимационные программы, мастер-классы, спортивные соревнования и показательные выступления, ярмарки, дегустации продукции, гастрономические фестивали и яркие концертные программы. А в 21:00 жителей и гостей округа будет ждать праздничный салют», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что главной площадкой празднования Дня города Люберцы стала площадь перед администрацией.

«На сцене выступают артисты и коллективы городского округа, а также состоялось вертолетное шоу. Хедлайнерами концерта стали: экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина, певец и композитор Дмитрий Колдун, а также Афродита, Анири и Андрей Бриг. В Наташинском парке выступают исполнители, спортсмены и коллективы округа, певица Ирина Кольба и группа «ВБИт». На концертных площадках в поселениях выступят группа «Челси» и участник телепроекта «Голос», «Новая звезда» Сергей Михайлин», – добавил Ружицкий.