РИАМО - 11 сен. К строительству Большой кольцевой линии московского метро привлечены более 15 тыс. человек. Всего на строительстве объектов столичной подземки задействовано свыше 21 тыс. человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Порядка 11 тыс. человек трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, юго-западный и южный участки Большого кольца. Работы ведутся круглосуточно в три смены», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основным подрядчиком по развитию метро Москвы выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект».

«Помимо пускового участка БКЛ, активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, возведении новой Троицкой ветки, а также строительстве и реконструкции четырех электродепо», — сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

С тех пор, как в 2011 году холдинг участвует в реализации проектов метро, было построено 105 км линий, в эксплуатацию ввели 51 станцию и 11 электродепо, из них 6 построили, а 5 – реконструировали.

БКЛ – флагманский проект метростроения Москвы. Протяженность линии составляет свыше 70 км, в нее входит 31 станция, 12 из них уже работают. До конца 2021 года 9 новых и 1 реконструированную станцию введут в эксплуатацию.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический пуск участка БКЛ «Мневники» - «Давыдково».

«С Днем города, дорогие друзья! Вы дали городу хороший подарок. Сегодня запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от «Мневников» до «Давыдкова», включая станцию «Кунцевская». В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка», - сказал Собянин.

Он отметил, что одновременно планируется запустить значительную часть Большого кольца. А технический пуск стал подготовкой к этому важному этапу.