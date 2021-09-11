РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. На центральной площадке экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» на территории школы №36 на Бородинском бульваре в Подольске в субботу высадили 240 молодых деревьев, столько же, сколько лет исполнилось городу, сообщил глава округа Николай Пестов.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла в округе в первый день празднования Дня города. Деревья сажали на 63 площадках во всех микрорайонах муниципалитета. В ходе акции в Подольске высадили более 700 саженцев деревьев и 1 тыс. саженцев кустарников. Город украсили деревьями ценных пород: липами, кленами, дубами, елями. Во дворах домов появились вишни и сливы, на муниципальных площадках — декоративные деревья и кустарники.

Возле школы №36 устроили настоящий праздник, гостей встречал духовой оркестр. С детьми играли аниматоры, можно было сфотографироваться с ростовыми куклами. Во время торжественного открытия акции Пестов поздравил всех с Днем города и открытием в этом году школы №36 на 1,1 тыс. мест. Он подчеркнул, что при выборе главной площадки акции не было сомнений.

Участникам выдали перчатки, ведра, лопаты, а также посадочный материал. Кроме того, раздали кепки и футболки с символикой акции. Пестов лично посадил один из кленов вместе с учениками школы. После посадки деревьев все желающие смогли подкрепиться кашей на полевой кухне и посмотреть концерт.

Октябрьскую площадь в микрорайоне Климовск украсили 250 кустов кизильника. Всего в экологической акции в микрорайоне Климовск приняли участие более 120 жителей. Адреса акции сформировали на основании обращений граждан, также озеленили дворы, где провели комплексное благоустройство.

В микрорайоне Кузнечики на газонной зоне на ул. Академика Доллежаля вблизи домов №№2, 3, 4 посадили 45 остролистных красных дубов. В экологической акции приняли участие около 200 человек. В 2015 году в рамках акции уже посадили дубы при въезде с ул. Ленинградской и теперь продолжиди традицию. Сотрудники УК «Наш дом» посадили каштаны и березы, специалисты МУЖРП №12 высадили 6 рябин возле дома №10 на ул. Генерала Стрельбицкого, а представители УК «Антей» приняли участие в посадке деревьев у дома №9 на ул. Академика Доллежаля.