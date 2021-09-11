РИАМО - 11 сен. 13 сентября в столице могут прогреметь последние в 2021 году грозы, после этого в городе снова начнется похолодание. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас в столице установилась теплая погода. Пик потепления ожидается 12 сентября. Температура поднимется до плюс 23 градусов.

Однако с начала новой недели начнется похолодание, пойдут дожди. 13 сентября могут прогреметь последние в этом году грозы. К 14 сентября похолодает до плюс 18 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что новая волна похолодания в городе будет долгой.