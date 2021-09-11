РИАМО - 11 сен. Строительство еще 3 новых станций Большой кольцевой линии столичной подземки – «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» – завершилось в Москве. Закончено создание еще 6,6 км БКЛ. В субботу был проведен технический пуск участка ветки от «Мневников» до «Давыдкова», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Рядом с новыми станциями живут около 90 тыс. человек.

Технический пуск участка от станции «Мневники» до «Давыдкова» произвел мэр Москвы Сергей Собянин. Электропоезд выполнял движение без пассажиров.

Этот участок строили по испанской технологии в однопутном исполнении. Для этого использовались тоннелепроходческие щиты «Надежда» и «Лилия». Их диаметр составляет 10 метров.

Открытие станций «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» запланировано на текущий год. Их введут в эксплуатацию вместе с другими станциями участка «Мневники» - «Каховская», длина которого составляет около 20 км.

Он станет самым большим в истории столичной подземки, введенным в эксплуатацию единовременно. После его запуска будет функционировать уже практически 2/3 БКЛ.

«Большое кольцо построено уже на 88%. Главная задача сейчас – не снижать набранного темпа, чтобы уже в следующем году или начале 2023 года полностью завершить эту крупнейшую стройку в истории московского метро», – отметил Сергей Собянин.

В настоящее время выполнена проходка 97% тоннелей БКЛ.

Большая кольцевая линия – крупнейший проект Московского метрополитена. Ее протяженность составит 70 км. Она включит 31 станцию и 3 электродепо.

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