РИАМО - 11 сен. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве не видят показаний к отмене масочного режима в субъектах РФ, сообщает Nation News.

Попова отметила, что масочный режим в стране сохранят даже при хороших темпах вакцинации от Covid-19. По ее мнению, отменить обязательное ношение масок можно тогда, когда люди прекратят заражаться коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинация остается главным инструментом для того, чтобы прекратились заражения инфекцией.

За сутки в России выявили 18 891 случай коронавируса. С начала пандемии в стране выявили 7 121 516 случаев Covid-19.

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