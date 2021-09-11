РИАМО - 11 сен. 45-летний парашютист разбился насмерть в селе Коробчеево в Коломне, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, парашютист после выполнения воздушного элемента столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта. Мужчина запутался в стропах отцепленного основного парашюта и упал на землю. Он скончался на месте.

СК проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По результатам проверки примут процессуальное решение.