РИАМО - 11 сен. 45-летний парашютист разбился насмерть в селе Коробчеево в Коломне, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По предварительным данным, парашютист после выполнения воздушного элемента столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта. Мужчина запутался в стропах отцепленного основного парашюта и упал на землю. Он скончался на месте.
СК проводит доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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