РИАМО - 11 сен. На месте хаотичной парковки у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт создали новое общественное пространство, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Там обустроили прогулочную аллею, реконструировали детскую, спортивную площадки. Были также обустроены 4 игровые зоны для детей. Установили большой игровой мультифункциональный комплекс, карусели, воркаут-площадку, качели-гнездо, ринг для уличной игры в панна-футбол.

Была обустроена первая в районе фестивальная площадка для проведения районных мероприятий. Помимо этого, высадили дополнительно более 80 деревьев.

В Амбулаторном пруду появились 3 плавающих световых фонтана.

В новом общественном пространстве появились уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Они вместе создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. Вечером скамейки подсвечиваются.