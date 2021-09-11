РИАМО - 11 сен. В Москве подвели итоги конкурса «Лучший кадетский класс» по результатам 2020-2021 учебного года. Все образовательные учреждения разделили на 3 группы: топ-20, топ-80 и топ-150, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московское кадетство — гордость столичного образования. Воспитанники кадетских классов — непременные участники спортивных состязаний, парадов и, конечно, творческих конкурсов. Все достижения ребят учитываются при составлении ежегодного рейтинга «Лучший кадетский класс», — сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

При определении победителей учитываются многие показатели: достижения учеников в учебе и спорте, военной подготовке, их результаты на олимпиадах и на экзаменах.

Тем, кто одержал победу или занял призовое место в конкурсе кадетских классов, вручают кубки и грамоты Московского центра «Патриот. Спорт».