РИАМО - 11 сен. В столице в 2021 году благоустраивают более 5 тыс. объектов общей площадью более 6,6 тыс. га, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Так, работы проводятся на 21 улице и набережной, в 118 парках и знаковых объектах, на 29 объектах транспортной инфраструктуры, в которые включены подходы к станциям МЦК, подземки, ж/д станциям, промышленным предприятиям, реконструкция дорог для организации новых маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в этом году благоустраивают 36 кварталов в формате «от дома до дома», 400 территорий образовательных учреждений, более 3,5 тыс. дворов и другие объекты.

В число крупных объектов благоустройства вошли набережные острова Балчуг, 2 пойменных участка реки Чермянки, Ленинский проспект, парк Декабрьского восстания, Красная Пресня, Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца.

Летом проводили масштабное благоустройство школьных стадионов и дворов, территорий детсадов. В 400 школах и детсадах создали качественное пространство для отдыха и спорта.

Основные работы завершили в конце августа – начале сентября. Работы на остальных объектах планируют завершить до конца года.

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