РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. В День города для жителей и гостей городского округа Люберцы работают 22 спортивные площадки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках празднования Дня города Люберец запланирована большая спортивная программа. Главной спортивной площадкой стал Центральный парк культуры и отдыха. Здесь проходят мастер-классы по фехтованию, самбо, боксу, чир спорту, тхэквондо, художественной и спортивной гимнастике. Пройдут показательные выступления и турниры по новусу и спортивному метанию ножа», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что желающие могут принять участие в турнире по киберфутболу, а также проверить свою меткость в стрельбе и дартсе. Здесь же пройдет турнир по шахматам, сеанс одновременной игры на 50 досках с международным гроссмейстером Сергеем Архиповым.

«На стадионах в поселениях городского округа Люберцы проводятся семейные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья». Турниры по настольному теннису и стритболу», - подчеркнул Ружицкий.