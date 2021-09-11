РИАМО - 11 сен. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Руководитель муниципалитета побывал на площадке в микрорайоне Супонево города Звенигорода. Рядом со школой №4 было высажено 116 саженцев туи и клена, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Две недели назад я вместе с представителями местной общественности делал обход микрорайона. Жители пожаловались на недостаточное озеленение Супонево. В тот момент родилась идея одну из площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» организовать именно здесь. Я пообещал приехать и лично принять участие в высадке деревьев. Сегодня мы здесь, все вместе сажаем молодые туи и клены, которые подрастут и станут украшением территории», - сказал Иванов.

Глава сообщил, что акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Одинцовском округе пройдет с 11 по 20 сентября на 60 участках. Площадь новых насаждений превысит 8 гектаров. В общей сложности планируется высадить 1020 саженцев.

«За 10 дней в округе будет посажено более тысячи рябин, сосен, елей, туй, лип, берез, кленов и ив. В честь Дня города в Звенигороде возле Вознесенского собора высажено 100 кустов сирени. «Наш лес. Посади свое дерево» - уникальная по силе и значимости акция. Очень важно, что в ней активно участвует подрастающее поколение, наша молодежь», - сказал он.

Посадка саженцев ведется с учетом всех необходимых противовирусных требований. Большинство площадок имеют ограничения по количеству участников. 11 сентября в Одинцовском округе в акции приняли участие более 500 человек.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» родилась в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева 7 лет назад. В 2021 году на территории Подмосковья на землях муниципалитетов и лесного фонда подобрано 695 участков для высадки саженцев. Цели инициативы - повышение экологического благополучия региона, привлечение внимания общественности к посадке деревьев, озеленению населенных пунктов, окультуриванию парков и скверов, воспитание бережного отношение к природе.