РИАМО - 11 сен. Работы по переоборудованию исторического здания ГЭС-2 на острове Балчуг в Москве в одноименный Дом культуры близятся к завершению. Реставрация уже закончена, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Теперь перед авторами стоит не менее сложная задача – насытить новое пространство интересными проектами, сделать его востребованным, выстроить крепкие связи с городом. Уверен, они справятся с этим так же успешно, как с реставрацией. Открытие Дома культуры «ГЭС-2» станет заметным событием в культурной жизни Москвы и страны в целом. Оно не за горами», – отметил Собянин.

ГЭС-2 была построена в 1904-1908 годах. Ее возвели на берегу Водоотводного канала по проекту архитектора Василия Башкирова. В обработке фасадов использовались мотивы неорусского стиля, а особенностью стала стеклянная крыша.

После 1920-х годов здание несколько раз перестраивали, а в 2006 году ГЭС-2 вывели из эксплуатации. В ноябре 2009 года станция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

После принятия решения о создании Дома культуры «ГЭС-2» была разработана архитектурная концепция нового объекта. Ее подготовило международное бюро Renzo Piano Building Workshop, руководил процессом итальянский архитектор Ренцо Пиано.

Во время реставрации зданию ГЭС-2 вернули изначальный облик, вернув башню с часами. На крыше появились солнечные батареи. Трубы оборудовали под забор и очистку воздуха, также в здании есть система, позволяющая очищать дождевую воду.

Главной задачей нового ДК станет развитие и побуждение интереса людей к современному искусству. Культурное учреждение сможет принять до 750 тыс. человек в год.

Обновление затронуло и прилегающую территорию. Например, рядом появилась новая зона для пеших прогулок.

Комплексное благоустройство острова Балчуг завершилось в 2021 году.