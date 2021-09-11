РИАМО - 11 сен. Автомобиль сбил мальчика на самокате во дворе дома №1 на улице Мастеркова, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

12-летний мальчик на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб голени».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что в период с 6 по 9 сентября в Москве произошло 9 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате аварий 10 детей получили травмы.