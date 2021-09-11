РИАМО - 11 сен. В субботу после благоустройства открылись набережные острова Балчуг, теперь это будет новое место притяжения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы открываем после благоустройства набережные острова Балчуг. Качественная городская среда на Балчуге – это продолжение нашей большой работы по превращению центра города в привлекательное место отдыха для москвичей и туристов», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в течение долгого времени большая часть острова была неухоженной и некомфортной, теперь это будет новая точка притяжения.

Комплексное благоустройство острова провели в этом году. Работы проводились на Болотной площади, Раушской, Космодамианской, Софийской, Садовнической набережных, Садовнической улице, Фалеевском, Садовническом, 1-м и 2-м Раушских, Комиссариатском переулках. В рамках благоустройства воплощалась идея условного разделения пространства на современное и историческое.

На острове установили более 1,1 тыс. малых архитектурных форм, 913 парапетных светильников, 806 опор освещения, 32 камеры видеонаблюдения, 19 светофоров. Отремонтировали фасады 7 зданий. Проложили 1,7 тыс. м ливневок, установили 200 смотровых колодцев, 152 дождеприемные решетки. Воздушные линии убрали под землю. Установили 405 кабельных колодцев.

На Балчуге обустроили более 59 тыс. кв. м газонов, 6,4 тыс. кв. м цветников. Осенью посадят более 11 тыс. кустарников и около 600 деревьев. Так, будут высажены липы «Паллида», вязы «Лобел», красные клены, кизильники, декоративные яблони и так далее.

«Изюминкой» проекта стало благоустройство Репинского сквера, который был создан к 800-летию столицы. В сквере максимально сохранили существующие деревья, осенью там высадят новые зеленые насаждения.

У исторического здания ГЭС-2 создали пешеходную зону. Она связывает храм Христа Спасителя и Якиманку.

Благоустройство Балчуга стало самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре города, который был реализован в 2021 году.