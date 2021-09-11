РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Для жителей Королева в День города подготовили выставку ретроавтомобилей и шоу барабанов, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве отмечают День города. На площадках жители и гости наукограда могут поучаствовать в мастер-классах, поучаствовать в конкурсах и играх, пройти квест и посетить экскурсии.

На пешеходной зоне на улице Октябрьской члены клуба старинных автомобилей «Старый дилижанс» организовали выставку ретроавтомобилей.

«В нашем клубе много автомобилей разных годов выпуска. Сегодня мы знакомим жителей города с автомобилями, рассказываем их историю. В некоторых машинах можно посидеть и почувствовать дух эпохи», - сказал руководитель клуба Николай Марсов.

В Центральном парке прошло интерактивное шоу барабанов, в котором смогли поучаствовать все желающие. Детям и взрослым раздали маракасы, бубны и африканские барабаны, на которых все вместе сыграли несколько композиций.

День города в Королеве завершится концертом и грандиозным салютом на центральной площади города.