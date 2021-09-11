РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 сен. В Домодедове построят высокотехнологичный комплекс обработки данных, сообщил глава муниципалитета Александ Двойных.

«В Домодедове развиваем новую специализацию – IT-сектор. Один из лидеров отечественного рынка IT-технологий – компания Mail.ru Group – построит в округе высокотехнологичный комплекс обработки данных. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2021», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Компания уже начала работы по подготовке площадки для строительства дата-центра.

Планируется, что проект Mail.ru Group в Домодедове будет реализован в течение 5 лет. Для жителей округа создадут 100 рабочих мест.