РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Больше 800 деревьев и кустарников высадили в Королеве на акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщает пресс-служба городской администрации.

В субботу подмосковный Королев присоединился к акции «Наш лес. Посади свое дерево». Всего большее 800 деревьев и кустарников высадили на 28 площадках города: во дворах и на общественных пространствах.

«Сегодня мы высаживаем деревья в рябиновом сквере. В городе более половины дворов мы привели в порядок. Важно вместе с жителями проводить работу, вести диалог, такая работа приводит к хорошим результатам. Еще много работы и я сделаю все возможное, чтобы город стал одним из лучших», - сказал глава города Александр Ходырев.

По традиции в акции приняли участие ветераны, студенты, общественники, депутаты, сотрудники городской администрации и градообразующих предприятий, активные жители города.

В Королеве высадили рябины, липы, клены, березы, яблони, кусты сирени и шиповника.

В акции приняли участие порядка 3 тысяч человек. На площадках выдавали инвентарь и провели развлекательные программы.

В 2016-2021 годах в Королеве в рамках экологических акций «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево» было высажено более 15 500 деревьев и кустарников.