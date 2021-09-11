РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. В субботу в городском округе Мытищи в деревне Шолохово состоялась традиционная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Место проведения посадки леса - деревня Шолохово было выбрано не случайно. В 2020 году здесь было проведено обследование, в ходе которого выявили поражение жуком короедом-типографом, и в 2021-м делянка была очищена от погибшего леса.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников отметил, что 11 сентября по всей России, начиная с Дальнего востока до Калининграда, будет посажено более 7 млн деревьев.

«Мы не первый год вместе восстанавливаем наши леса, озеленяем территории. Более 13 млн деревьев уже посажено, почти 2 млн жителей поучаствовали в этой замечательной акции. И сегодня в Московской области более 220 тысяч сеянцев будет высажено. Очень приятно, что практически каждая семья Подмосковья вкладывает свою лепту в озеленение», - сказал зампредседателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

На подготовленной территории высадили дубы, сосну и ель. Весь посадочный материал выращен в питомниках, сеянцам 3-4 года. Всего в рамках акции посадили около 30 тыс. саженцев.

«Стало хорошей, доброй традицией несколько раз в году заниматься посадкой леса, наведением порядка вокруг себя. Сегодня поработаем и отдохнем, все для этого мы сделали. Всех хочу поздравить с праздником и поблагодарить всех неравнодушных, кто пришел сюда», - отметил глава горокруга Виктор Азаров.

Традиционно в акции приняли участие мытищинские школьники, студенты, юнармейцы, многодетные семьи, представители администрации и городских организаций.