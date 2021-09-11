РИАМО - 11 сен. С понедельника по четверг в «Магните» реализовывалась партия арбузов, которая могла стать причиной отравления людей на улице Совхозной в столице. За это время продано порядка 73 тонн этих арбузов, сообщает «Интерфакс».

Ранее семью, съевшую арбуз из магазина на улице Совхозной, госпитализировали. Женщина и ее внучка умерли в больнице. После этого госпитализировали еще несколько человек. Случаи пока не связывают между собой.

«Магнит» передал пробы арбузов на повторную проверку в лабораторию. Результаты будут известны в начале следующей недели.

Вся партия плодов снята с продажи как в Москве, так и в других регионах. Компания сотрудничает с расследованием.