РИАМО - 11 сен. Военный городок Краснознаменск становится уютным местом для отдыха и занятия спортом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с детьми и заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым высадил саженцы деревьев в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В преддверии 40-летия города, которое будут отмечать на следующей неделе, в Краснознаменске заканчивают благоустройство территории у пруда. Озеленение стало финальным этапом. В рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Краснознаменске организовали 6 площадок.

«Традиционная акция, уже лет 9 мы объединяем большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья. Начиналось все с того, что была болезнь деревьев из-за короеда. Но благодаря нашим ученым, специалистам, мы ее победили», — сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас уже почти не высаживают деревья в лесу, этим занимаются профессионалы.

«Акция ушла в города, потому что преображаются площади, общественные пространства, появляются скейт-парки - все это места очень любимые для жителей, здесь люди отдыхают. Поэтому они должны радовать глаз», — подчеркнул губернатор.

В ходе благоустройства привели в порядок пруд, теперь там много рыбы. Новый скейт-парк стал еще одним местом притяжения.

«Я занимаюсь почти 2 года BMX-фристайлом - классный вид спорта! Такой площадки раньше у нас не было. Сейчас здесь можно делать отличные вылеты», - рассказал 13-летний Иван Матроницкий.

Детскую площадку оборудовали рядом с береговой зоной. Недалеко от игровой площадки появилась спортивная. Был уложен деревянный амфитеатр-настил для отдыха у воды. Сделали тротуары, установили урны, лавочки, уличное освещение, видеонаблюдение.

Губернатор проверил ход ремонта стадиона «Заря», который является еще одним востребованным местом у жителей. Работы закончат к октябрю. Уже заменили беговые дорожки, планируется уложить искусственное покрытие последнего поколения на футбольном поле. Кроме того, обновят систему подогрева.

«Мы встречались с губернатором 2 года назад, были выделены средства на ремонт. Из-за пандемии работы приостановили, но сейчас вновь идут полным ходом, Через месяц стартует зимнее первенство Краснознаменска, у нас вся округа играет, и мы в ожидании нового стадиона», — рассказал президент Федерации футбола Краснознаменска Андрей Чудаков.