РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Порядка 500 участников объединила экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» в подмосковном Красногорске в субботу, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«В очередной раз дали жизнь новым деревьям в рамках областной и всеми любимой акции «Наш Лес. Посади свое дерево», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он подвел итоги акции в Красногорске: 3,5 тыс. саженцев сосны, 0,9 га - площадь лесопосадки, 500 участников всех возрастов.

«200 тыс. деревьев и кустарников высадим этой осенью на 40 площадках», - добавил глава муниципалитета.

По вопросам оформления заявки можно обратиться в отдел экологии администрации округа по телефону: 8(495)562-20-22 или на электронную почту: Eco-krasnogorsk@mail.ru.

«Пусть саженцы, которые мы сегодня высадили, наполнят окружающую среду свежим воздухом, а наши сердца - добротой, теплом и любовью», - заключил Спасский.