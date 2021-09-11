РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. Росгвардейцы приняли участие в охране общественного правопорядка во время проведения Дня городского округа Щелково, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Всего в охране правопорядка в местах празднования Дня города дежурило 13 сотрудников Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии регулярно участвуют в охране общественно-массовых мероприятий на территории городского округа Щелково. За этот год порядка 200 сотрудников охраняли более 20 праздничных и культурно-массовых мероприятий.