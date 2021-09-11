РИАМО - 11 сен. Из дома на Совхозной улице в столице в больницу забрали еще одного ребенка. Ранее в этом доме отравилась семья, которая до этого купила арбуз. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее семья купила в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве арбуз и съела его. Затем пожилая женщина и ее внучка скончались в больнице. После этого начали госпитализировать жильцов, всего пострадали 8 человек.

Отравление семьи, в которой покупали арбуз, пока не связывают с другими случаями. По некоторым версиям, некоторые пострадавшие могли отравиться химикатами. У других выявили симптомы кишечной инфекции.

В «Магните» ранее сообщали, что снимут с продажи всю партию арбузов.

Ранее педиатры провели поквартирный обход дома на Совхозной улице после истории с отравлением.