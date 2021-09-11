РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил жителей с Днем города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу Люберцы отмечают свое 398-летие. В округе работают 30 развлекательных площадок и более 20 спортивных.

«Дорогие люберчане, поздравляею вас с Днем города. В прошлом году из-за пандемии мы не отмечали праздник, да и в этом году пандемия еще не отступила. <...> Хочу поблагодарить медиков за их нелегкий труд, а также педагогов. С праздником, Люберцы!» - сказал Ружицкий.

На площади возле Дворца спорта «Триумф» и администрации проходит праздничный концерт. В этот день состоятся показательные выступления спортивных коллективов, соревнования и турниры, концертно-развлекательные программы, театрализованные представления.