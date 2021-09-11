РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в субботу приняли участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево», вместе с жителями Балашихи они посадили саженцы рябины и других деревьев в сквере у Малого Саввинского пруда в микрорайоне Железнодорожный, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Центральным местом проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Балашихе стал сквер на территории Малого Саввинского пруда. Более 100 молодых кленов, рябин, саженцев ореха, ольхи в этот день пришли посадить сотрудники администрации Балашихи, городских предприятий, организаций и социальных учреждений, депутаты, представители молодежных объединений, жители. Старт акции дали Игорь Брынцалов и Сергей Юров.

«Сегодня проходит добрая и полезная для всех акция, которая с 2014 года объединила вокруг себя все города нашего региона, а самое главное - неравнодушных жителей, тех, кто ждет хороших преобразований. За время ее существования в Подмосковье было посажено более 10 млн деревьев, и эта цифра впечатляет. Это и восстановление наших лесов, и благоустройство парковых, придомовых территорий. Мы сегодня сажаем деревья, а это дает стимул для того, чтобы город был еще красивее», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что акция проходит в субботу на территории всего региона более чем на 700 площадках, на которых будет высажено порядка 1 млн. деревьев и кустарников.

По словам Юрова, за годы существования акции в Балашихе было высажено большое количество деревьев в парках, во дворах, на территориях социальных и спортивных учреждений. Следующая задача - благоустроить территорию рядом с Саввинскими прудами.

«Это территория, которая образовалась при строительстве нового микрорайона. Планируем организовать здесь большой парк со спортивными площадками. Начинаем проектирование и в следующем году приступим к реализации. Обсудим это с жителями микрорайонов и сделаем еще одну жемчужину на карте нашего города. Спасибо, что пришли и помогаете делать наш город лучше, экологичнее и зеленее», - подчеркнул Юров.

Все участники акции после получения необходимого инвентаря отправились к месту посадки деревьев.

После завершения всех работ участники могли угоститься солдатской кашей, выпить воды или горячего чая и послушать песни в исполнении творческих коллективов города.

В 2021 году в Балашихе в акции принимают участие более 20 тыс. человек. Они высаживают около 12 тыс. деревьев, саженцев, кустов на общей площади 15,5 га.