РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий присвоил звание Почетного гражданина 3 жителям округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В Люберцах отмечают День города. Главной площадкой празднования является площадь перед администрацией. На сцене выступают артисты и коллективы городского округа, а также состоится вертолетное шоу «Воздушная мощь России» от «Вертолетов России». Хедлайнерами концерта станут экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина, певец и композитор Дмитрий Колдун, а также Афродита, Анири и Андрей Бриг. Также работают площадки во всех поселках.

Ружицкий присвоил звание Почетного гражданина гендиректору АО «ЛГЖТ» Мамеду Азизову, гендиректору ООО «Пехорский текстиль» Елизавете Терешкиной и зампреду Общественной палаты Люберец Андрею Шестакову.