РИАМО - 11 сен. Президент РФ Владимир Путин рассказал о самоотверженной работе столичных медиков во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

В субботу глава государства принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвященном Дню города Москвы.

«Врачи столицы, медицинские сестры, экипажи скорой помощи – все медицинские работники, несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за эти тяжелые месяцы, – мы это понимаем, понимаем прекрасно, отдаем себе в этом отчет – тем не менее весь медицинский персонал продолжает напряженно, самоотверженно трудиться», – сказал Путин.

Он добавил, что разрабатываются более эффективные методы лечения. Медики работают над спасением жизни людей. Врачи также оказывают помощь коллегам в регионах.

Президент подчеркнул, что российские и, в частности, московские ученые создали вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак». Путин поблагодарил разработчиков вакцины.

Глава государства также выразил благодарность горожанам за стойкость, а волонтерам, помогающим людям, – за доброту.

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