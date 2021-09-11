РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. В Подольском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Подольск в XXI веке», приуроченной к празднованию 240-летия со дня основания города и 50-летия создания Подольского краеведческого музея, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основной целью инновационной выставки является ознакомление жителей и гостей Подольска с этапами развития округа с 2010 года по настоящее время.

Уникальную экспозицию музея разместили на первом этаже здания в многофункциональном выставочном зале и фойе. Изюминкой выставки стали выстроенный маршрут движения и объемно-пространственная композиция в виде особых витрин.

На входе посетителей встречает стенд «Электронный ежедневник», где отражены значимые даты Подольска и события жизни музея. Далее гостей выставки знакомят с главными экспонатами промышленной отрасли, которые отражают специфику того или иного производства. Среди основных участников — АО ОКБ «Гидропресс», Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», АО «НИИ НПО «ЛУЧ», АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «НП «Подольсккабель», а также предприятия малого бизнеса ООО «Орторент», ЗАО «ЗиО-Здоровье», ООО «Солар Кремниевые технологии». Более подробная информация о деятельности предприятий города представлена в виде тематических фильмов на специальных мониторах возле витрин.

Возле Подольского краеведческого музея гостей встречал духовой оркестр Подольской филармонии. Принял участие в открытии выставки глава городского округа Николай Пестов. Руководитель муниципалитета поздравил жителей и гостей с Днем города и вручил представителям сферы культуры и коллективу музея почетные награды.