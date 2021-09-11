РИАМО - 11 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Рузского городского округа объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под служебные гаражи, сообщает пресс-служба комитета.

Недалеко от Можайского и Минского шоссе в п. Тучково сдается в аренду земельный участок площадью 4 тыс. кв. м с начальным размером арендной платы 813,272 тыс. руб. в год.

Вид разрешенного использования «служебные гаражи» предусматривает размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования.

Заявки на аукцион принимаются до 4 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 61247). Аукцион состоится 7 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.