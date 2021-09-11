РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. В субботу в городском округе Люберцы в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» жители высадили порядка 1,1 тыс. саженцев деревьев и кустарников на более чем 70 площадках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава округа принял участие в акции, вместе с люберчанами высадил деревья и кустарники на ул. Инициативной во дворе дома №68 и в детском саду №14.

«Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2013 года. Сегодня вместе с жителями высадили порядка 1,1 тыс. саженцев деревьев и кустарников на придомовых территориях, а также около учреждений образования. Дорогие земляки! Спасибо всем, кто в это субботнее утро вышел на улицу и вместе с семьей, родными и близкими принял участие в экологической акции! Подмосковье – наш общий дом! Давайте вместе будем заботиться о нем», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе Люберцы акция состоялась на 74 площадках. Всех желающих обеспечили посадочным материалом и необходимым инвентарем.

«Каждое дерево – фабрика, дающая кислород. Сегодня принял участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Вместе с люберчанами провели озеленение во дворе дома №6 на ул. Строителей, высадили липы и клены. Очень часто во время встреч жители говорят, что на улицах округа не хватает аллей. Сегодня дворы и парки пополнились более 1,1 тыс. деревьев и кустарников. Посадка велась на 74 площадках. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и пришел посадить свое дерево! Теперь самое главное – ухаживать за ним, чтобы оно росло и давало кислород», – отметил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.