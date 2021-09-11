РИАМО - 11 сен. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на политизированные решения, принятые в отношении российской команды на Олимпийских играх в Токио, спортсмены выступили достойно, сообщает Газета.ru.

В субботу в Екатерининском зале Кремля чествовали лучших спортсменов-соотечественников, отличившихся на Играх. В церемонии награждения олимпийцев принял участие глава государства.

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно. Вся страна понимает, как это было непросто, в отдельных моментах было запредельно трудно. Были и жесткие ограничения из-за эпидемии. Не могу не вспомнить и абсолютно политизированные решения в отношении нашей команды. Но вы сражались достойно и преодолели все препятствия. Вы — наши золотые чемпионы, главные герои и гордость России», — отметил Путин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства спортсмены из России выступали под эгидой ROC (Russian Olympic Committee). Вместо гимна на церемонии награждения играл фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По результатам Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала 71 медаль разного достоинства и заняла 5 место в медальном зачете.