РИАМО - 11 сен. Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с призерами и победителями Олимпийских игр в Токио дал оценку выступлению российских синхронисток, сообщает Газета.ru.

В субботу в Екатерининском зале Кремля вручили награды лучшим спортсменам-соотечественникам, отличившимся на Играх.

«Среди значимых итогов Игр — традиционно потрясающее своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступление наших выдающихся мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство», — отметил глава государства.

По итогам Олимпиады Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко заняли первое место в соревнованиях дуэтов. Кроме того, сборная России по синхронному плаванию стала лучшей в соревнованиях групп.

По результатам Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала 71 медаль разного достоинства и заняла 5 место в медальном зачете.