РИАМО - 11 сен. На улице Октября достроили часть дороги, которая сделает путь жителей микрорайона Новокосино в промышленную часть Реутова быстрее. Она поможет разгрузить Юбилейный проспект и прилегающие улицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Старт движению транспорта по участку дал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой округа Станиславом Каторовым. Они осмотрели новый участок пути.

Вместе с обустройством проезжей части – укладкой дорожного полотна – на улице Октября оборудовали ливневки и освещение.

В дальнейшем на данном участке планируется провести озеленение.

Дорогу построили на средства инвесторов.