РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. В Щелкове начались праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Тематические площадки работают в городском парке культуры и отдыха, здесь можно пострелять из лука и арбалета, поиграть в старинные игры, такие как закрутиха и свайка, узнать, как в древности красили ткань. Маленькие гости могут покататься на карусели и поучаствовать в интерактивных играх, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Сегодня пришли в парк всей семьей. Очень много интересных аттракционов, детям понравились карусели и лабиринт из сена. Интересные площадки придумали реконструкторы. Мастер-классы для детей тоже интересные. В целом веселая праздничная атмосфера», - сказала жительница города Наталья Светлова.

В парке открыты тематические площадки, здесь можно поучаствовать в зажигательных народных танцах, попробовать себя в роли средневекового кузнеца, побывать в старинной деревне, которую обустроили реконструкторы из клуба «Московия», а также поучаствовать в спортивных состязаниях и мастер-классах.

На пешеходной зоне улицы Пушкина возле Центральной библиотеки проходит концертная программа, ряд увлекательных мастер-классов для детей и взрослых по декоративно-прикладному искусству, а также выставка краеведческой литературы. Для детей подготовлена интересная игровая площадка - огромный пазл с изображением вида города, который маленьким гостям праздника предлагается собрать.

Возле молодежного центра «Навигатор» проходит концертная программа, также здесь проводят мастер-класс по сборке и разборке автоматов. Здесь же можно подробнее узнать о разных образцах стрелкового оружия и современной экипировки.

Все площадки будут работать до 16:00. После этого праздничные мероприятия переместятся на площадь Ленина, где пройдет концерт с участием приглашенных звезд российской эстрады.