РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков поздравили жителей с 240-летием города Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подольск встречает 240-летие. Он был основан по высочайшему указу императрицы Екатерины II от 5 октября 1781 года.

Пестов отметил, что текущий год ознаменован несколькими знаковыми датами истории. 80 лет исполняется исторической битве за Москву – в ее летопись навечно вписан бессмертный подвиг курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ. 50 лет назад Подольск наградили орденом Трудового Красного Знамени. 20 лет назад открыли городское троллейбусное движение. Памятная дата летописи духовной: 30 лет назад открыли воскресную школу Троицкого собора Подольска – из ее стен вышли многие сегодняшние священнослужители Русской православной церкви.

Глава подчеркнул, что за более чем двухвековую историю Подольск разительно изменился. Из небольшого поселения с сотней дворов он вырос в крупнейший промышленный, научный и культурный центр Подмосковья, известный в России как город ратной славы, город-труженик, город созидания.

В 2015 году Подольск, Климовск и Подольский муниципальный район объединили в единый городской округ Подольск. Это решение возвратило сопредельные муниципальные образования в прежние исторические территориальные границы Подольского уезда.

Городской округ Подольск объединяет более 323 тыс. жителей и продолжает динамично развиваться, занимает лидирующие позиции в Московской области по темпам экономического развития, объемам промышленного производства и инвестиций в экономику. Большинство промышленных предприятий с советских времен работают уверенно, модернизируют производство, наращивают мощности. В округе открывают новые объекты производственного назначения.

На территории округа активно строят объекты образования, здравоохранения и культуры. Развивают дорожно-транспортную инфраструктуру, преображают дворы и зоны отдыха, обустраивают современные общественные пространства.

«В этот знаменательный день от души поздравляем всех жителей округа с 240-летием основания города Подольска и образования Подольского уезда! Примите пожелания доброго здоровья, новых свершений, семейного тепла, благополучия, мира, счастья и добра!» – сказал Пестов.

Он добавил особые слова благодарности людям старшего поколения, чьими трудами создано все, чем гордится сегодня трудовой Подольск. Дал добрые напутствия молодежи, ей предстоит продолжать великие и светлые дела.