РИАМО - 11 сен. Похолодание, которое во вторник придет в центр европейской части России, в том числе в Подмосковье и столицу, будет затяжным, сообщается на сайте «Метеовести».

Первая декада сентября в столице оказалась более чем на 2 градуса холоднее нормы. Сейчас в Московском регионе установилась теплая погода, которая продлится до понедельника.

Во вторник начнется резкое похолодание, за сутки температура опустится почти на 10 градусов. Еще в понедельник в Москве будет плюс 22-24 градуса, во вторник максимальная температура уже составит плюс 13-15 градусов.

Похолодание в дальнейшем усилится. Со среды среднесуточная температура будет составлять около плюс 8 градусов. Похолодание будет сильным и продолжительным. Днем будет около плюс 8-13 градусов, и такая погода сохранится как минимум до начала последней пятидневки месяца. Ожидаются дожди.

Таким образом, снижается шанс наступления бабьего лета в сентябре.

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