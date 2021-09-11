РИАМО - 11 сен. Сезонная проблема осенних холодов вернулась, и в квартире стало менее комфортно. Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как не замерзнуть, если дома холодно. Прежде всего, надо есть горячую пищу, сообщает «Вечерняя Москва».

«Осень и зима — в принципе не время для ограничительных диет. В это время нужно наедаться: еда должна быть согревающей и сытной», — пояснила Чернышова.

Не стоит пренебрегать и возможностью тепло одеться.

«У каждого человека обязательно должен быть теплый домашний костюм и обувь. Какие-то шали и кофты, которые можно надевать или снимать в зависимости от ситуации», — рассказала Чернышова.

Хорошим вариантом станет разминка. Ее можно сделать дома, а после отправиться на пробежку или прогулку.

Также согреться поможет горячая ванна, после нее стоит залезть под одеяло.

«Спать лучше при температуре 17–18 градусов, не теплее. При этом важно иметь теплое одеяло — многие люди жалуются на поверхностный сон ровно до того момента, как приобретают качественное одеяло. При необходимости его можно комбинировать с теплой одеждой», — рассказала специалист.