РИАМО - 11 сен. Президент России Владимир Путин позитивно оценил действия правительства столицы в период пандемии коронавируса. Глава государства отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в своей поздравительной речи ко Дню города, сообщает Федеральное агентство новостей.

С 874-летием Москву президент поздравил на торжестве в концертном зале «Зарядье». День города столица празднует 11 и 12 сентября.

Путин отметил умение столицы находить баланс между ограничениями и нормальным развитием города.

«Именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города», — подчеркнул Путин.

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