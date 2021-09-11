РИАМО - 11 сен. Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин оценил реакцию рубля на изменения. Ставка выросла на 0,25 п. п., сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Бабина, реакция национальной валюты на повышение ставки была незначительной.

Прогнозировалось более значительное увеличение ставки – на 0,5 п. п. При этом в Банке России подчеркнули, что дальнейший рост возможен уже на следующих заседаниях.

Бабин отметил, что после этих заявлений рубль возобновил укрепление.

Цель регулятора – вернуть инфляцию на уровень в 4%. А до этого потребуется провести не одно повышение ставки.