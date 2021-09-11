РИАМО - 11 сен. В доме №16 на Совхозной улице, где массово отравились жители, педиатры начали поквартирный обход, сообщает РЕН ТВ.

Врачи опрашивают жителей о самочувствии детей, узнают, ел ли кто-то еще арбуз. У жильцов берут мазки для проведения анализов.

Ранее семья купила в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве арбуз и съела его. Затем пожилая женщина и ее внучка скончались в больнице. Позже из этого же дома госпитализировали 2 детей с отравлением, при этом дети не ели арбуз. Всего было госпитализировано 7 человек, у всех выявили признаки отравления.

В «Магните» ранее сообщали, что снимут с продажи всю партию арбузов.

Дом №16 обследовали представители санитарных, газовых служб. В квартирах взяли пробы воды.