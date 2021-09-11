РИАМО - 11 сен. Интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» департамента культурного наследия столицы пополнился двумя новыми виртуальными экскурсиями, подготовленными к 874 дню рождения Москвы. Жители и гости столицы могут прогуляться по центру города в компании бесплатного чат-бота в Telegram @levhranitel_bot, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас в чат-боте можно выбрать 9 тематических маршрутов, и мы планируем увеличивать их количество. Две новые экскурсии, подготовленные специально ко Дню города, проходят по центру столицы. Первый маршрут начинается от станции метро «Смоленская», а второй — от станции «Боровицкая». Каждая из прогулок займет приблизительно 1,5 часа», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Всех желающих приглашают прогуляться по Москве вместе с онлайн-гидом. Чтобы запустить чат-бот, необходимо в мессенджере написать команду /start. Робот предоставит на выбор несколько тематических маршрутов, среди которых нужно выбрать «День города — 1» или «День города — 2». На экране отобразятся фотографии архитектурных объектов и короткие познавательные справки о каждом из них.

Сталинская высотка и дорога в Смоленск

Первый маршрут начинается от станции метро «Смоленская» (выход к Смоленской площади и ул. Арбат) и ведет на Смоленскую-Сенную площадь. Здесь можно увидеть здание министерства иностранных дел РФ — одну из 7 сталинских высоток, возведенных в период с 1947 по 1957 год. Здание построено по проекту архитекторов Михаила Минкуса и Владимира Гельфрейха. Это единственная из 7 высоток, чей шпиль не украшает пятиконечная звезда.

Затем экскурсанты смогут пройти по Бородинскому мосту, соединяющему Смоленскую и Большую Дорогомиловскую улицы. С него открывается панорамный вид на центр города и Москву-реку. Мост украшен двумя полукруглыми колоннадами и двумя гранитными стелами, где высечены имена героев войны с Наполеоном.

Следующая точка маршрута - сквер на площади Дорогомиловская Застава, откуда ранее начиналась дорога в Смоленск. В 1977 году в сквере был открыт обелиск «Москва — город-герой», посвященный обороне города во время Великой Отечественной войны.

Завершается экскурсия у станции метро «Выставочная», на которой расположен центр профориентации метро. В музее при центре представлены макеты вагонов разных лет, уникальная коллекция значков, орденов и медалей с символикой метрополитена, интерактивные тренажеры, на которых обучаются машинисты поездов.

Знаменитый вид на Кремль

Второй маршрут стартует от станции метро «Боровицкая» (выход 7 к ул. Воздвиженке и Моховой). Первая точка маршрута - Дом Пашкова - одно из самых красивых зданий Москвы. Дворец в стиле классицизм построен в конце XVIII века и назван по фамилии своего первого хозяина — капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Пашкова.

Далее онлайн-гид приведет участников экскурсии к Большому Каменному мосту, с которого открывается знакомый каждому вид на Кремль, изображенный на внутренней стороне обложки российского паспорта.

Затем экскурсантов приглашают осмотреть Первый дом Совнаркома и Всероссийского центрального исполнительного комитета (Дом на набережной), построенный для госслужащих в 1931 году в стиле конструктивизм по проекту архитектора Бориса Иофана. При его проектировании были созданы все условия для комфортной жизни: квартиры были оснащены газовыми плитами, телефонами, радиоточками, мусоропроводами. Помимо жилых корпусов, в комплекс входили теннисные корты, библиотека, прачечная, клуб.

Предлагается к осмотру храм Христа Спасителя и его территория. В храме на высоте 40 м расположены 4 смотровые площадки, откуда открывается восхитительный вид на центр столицы.

Путешествие по маршруту завершается у станции метро «Кропоткинская», открытой в 1935 году в составе первой линии столичной подземки.