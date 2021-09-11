РИАМО - 11 сен. В столице ведется работа по улучшению экологии. Так, количество вредных выбросов снизилось в 1,5-2 раза, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Президент отметил, что в Москве используют электробусы, что очень важно для обеспечения экологических стандартов.

«Владимир Владимирович, вообще обыденно считается, что большие города обречены на плохую экологию, и чем больше город, тем хуже экология. На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой», — сказал Собянин.

Он добавил, что Московский нефтеперерабатывающий завод на 99% убрал запахи и выбросы, которые были раньше, завод продолжают модернизировать. Также важным остается вопрос реконструкции городских очистных сооружений.

Москва одной из первых благодаря реконструкции МНПЗ ввела требования по стандарту Евро-5 по топливу. В некоторые зоны столицы был ограничен въезд автомобилей с двигателями ниже Евро-2 и Евро-3.

Кроме того, в городе было высажено около 10 млн кустарников и деревьев.

Собянин также напомнил, что в России «ГАЗ» и «КамАЗ» производят электробусы. Москва активно закупает электробусы, до конца 2021 года в городе их будет около 1 тыс.

Мэр подчеркнул, что благодаря всем этим мерам в 1,5-2 раза снизилось число вредных выбросов. Это особенно важно возле проспектов, магистралей, где больше всего автомобилей. Там этот показатель уменьшился в 2-3 раза. Таким образом, экологическая ситуация в городе улучшается.