РИАМО - 11 сен. С 874-летием Москву поздравил «Роскосмос». Госкорпорация опубликовала снимок столицы с орбиты Земли, сообщает Федеральное агентство новостей.

Снимок-подарок был сделан спутником дистанционного зондирования нашей планеты «Ресурс-П».

В своем праздничном обращении «Роскосмос» подчеркнул тот факт, что Москва – ведущий центр ракетно-космической промышленности страны. На территории мегаполиса функционируют более 40 предприятий этой отрасли.

«Больше 100 тыс. людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры!» – сообщается в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».