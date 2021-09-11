РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Глава Королева Александр Ходырев поздравил жителей с Днем города и поблагодарил их за совместный труд.

В субботу Королев отмечает свое 83-летие. По всему городу работают различные площадки.

«Дорогие королевцы! Поздравляю вас с Днем города! Наш город – один из самых молодых в Подмосковье, но его имя уже навсегда вписано в мировую историю. Славу наукограду принесли его жители, которые трудились раньше и работают сейчас на предприятиях ракетно-космической отрасли», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что Королев – это динамично развивающийся, уютный и благоустроенный город. Перемены к лучшему заметны в каждой сфере. Глава поблагодарил за совместный труд всех жителей.

«Проделана огромная работа, но впереди – много важных задач, которые нам еще предстоит решить, чтобы год от года город становился уютнее и привлекательнее для жителей. Вместе мы воплотим любые мечты! Желаю тепла, благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть близкие будут здоровы, в домах будет любовь и процветание!» – заключил глава города.