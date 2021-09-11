РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Квест по улицам Королева прошел в День города, в нем приняли участие более 10 команд, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель молодежного центра «Космос» Мария Масик.

Квест «Улицами Королева» стал традиционным и проводится каждый год на День города.

«Каждый год маршрут квеста меняется, и каждый год все больше жителей города принимают в нем участие. В этом году участникам предстояло пройти 9 контрольных точек и ответить на вопросы», - сказала Масик.

На площадках Дня города работают творческие коллективы, проводятся мастер-классы, на экосцене пройдет танцевальный джем, а желающих научат азам брейк-данса. Также работают площадки городских музеев и выставка ретроавтомобилей.