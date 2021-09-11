РИАМО - 11 сен. В столице в программу благоустройства включили порядка 20 улиц и набережных, которые реконструируют, и около 3,5 тыс. объектов, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, во время которой обсудили благоустройство исторического центра и других территорий. Собянин напомнил, что в 2020 году работы по благоустройству приостанавливали из-за пандемии.

«В этом году мы вернулись полностью к программе. У нас в программе около 20 улиц и набережных Москвы, которые мы реконструируем, порядка 3,5 тысяч объектов – это дворы в жилых микрорайонах, это благоустройство территорий поликлиник, школ, объектов социального назначения и так далее. Такая масштабная большая программа», — сказал Собянин.

Он добавил, что главное в комплексном благоустройстве районов – чтобы это были не единичные работы, а хорошее обустройство микрорайона. В рамках этой задачи создаются условия, чтобы жителям не нужно было ездить в другие места за другими услугами или чтобы погулять в парках.

По словам мэра, важно, чтобы люди чувствовали себя в своем районе как в лучшем в столице. Поэтому необходимо обустроить районы на должном уровне.