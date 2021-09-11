РИАМО - 11 сен. Во время торжества, посвященного 874-летию Москвы, в концертном зале «Зарядье» с поздравлением выступил президент России Владимир Путин. Он поблагодарил москвичей за терпение и стойкость в период пандемии, сообщается на сайте Кремля.

«Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться. Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира», - сказал Путин.

Он добавил, что праздник столицы объединяет не только ее жителей, но и всех граждан страны, которые любят Москву.

Президент отметил те перемены, что происходят с городом: развитие наземного метро, инфраструктурные проекты, обновление районов.

«Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков», - подчеркнул Путин.