РИАМО - 11 сен. Из-за пандемии в столице не прекратили развивать здравоохранение, более того, эту работу ускорили, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Президент отметил, что здравоохранение является одним из важнейших направлений и во время пандемии койки и некоторые учреждения пришлось перепрофилировать.

«Сейчас ситуация серьезно улучшилась, мы высвободили большую часть коек. В основном оставили резервные госпитали, которые мы создали, – это и Вороновская новая больница, и резервные госпитали, которые составляют такое ядро», — сказал Собянин.

Он добавил, что было важно сохранить плановую медпомощь во время пандемии. В городе продолжили реализацию нацпроектов, развитие амбулаторного звена, модернизацию старых поликлиник в современные клиники. Так, в рамках реконструкции поликлиники оснащают оборудованием, вводят информационные технологии, привлекают на работу нужное число медиков узких специальностей, внедряют клиентоориентированный подход.

В городе возводят новые клиники. Сейчас на этапе строительства находится порядка 1 млн кв. м. Возводят новые скоровспомощные объекты в старых клиниках, новые больницы, например, онкобольницу имени Логинова, ряд поликлиник, корпуса медучреждений, в том числе в Коммунарке.

Собянин добавил, что по здравоохранению развитие не останавливалось, а, наоборот, максимально ускорилось.