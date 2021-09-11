РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Храм святого благоверного князя Александра Невского освятили в поселке Александровка Подольска, сообщает пресс-служба администрации округа.

С важного духовного события начался первый день празднования 240-летия основания Подольска. В субботу в поселке Александровка чин великого освящения храма святого благоверного князя Александра Невского совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. В торжестве приняли участие глава городского округа Николай Пестов и депутат Мособлдумы Павел Максимович, храм был построен при его деятельном участии.

Также в день празднования православной церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи в новом храме состоялась Божественная литургия. В храме находится икона святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей.

Православная община храма была образована 14 марта 2012 года. Благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев заложил камень в основание храма, началось его строительство. 3 мая 2016 года здесь совершили первую Божественную литургию, а во время строительства совершались молебны. 20 февраля 2017 года указом митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия настоятелем храма назначен протоиерей Сергий Екимов. С 2018 года при храме действует воскресная школа для взрослых.

«Освящение храма в честь Александра Невского приурочено к 800 летию со дня рождения князя, прославленного в лике святых. Невский — великий русский государственный деятель, военачальник и политик. Как отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Александр боролся не с Востоком или с Западом — он боролся за наше», — сказал Аксий.

Он напомнил, что православная церковь чтит память святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября (день перенесения мощей в Санкт-Петербург).

Здание церкви с пристроенной колокольней выполнено в русском стиле. Четверик несет на себе круглый световой барабан со шлемовидной главой и крестом. Колокольня выполнена с северо-западной стороны со входом в храм.